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  • Öğretmenlere 24-30 Kasım döneminde trenlerde yüzde 50 indirim

Öğretmenlere 24-30 Kasım döneminde trenlerde yüzde 50 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24-30 Kasım döneminde yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi.

11 Kasım 2024 | 12:30
Son Güncellenme: 11 Kasım 2024 | 14:27
Öğretmenlere 24-30 Kasım döneminde trenlerde yüzde 50 indirim

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TCDD Taşımacılık AŞ'nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını ifade etti.
Öğretmenler Günü'ne özel olarak öğretmenlere yüzde 50 indirim yapılacağını belirten Uraloğlu, "24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 2017-2024 döneminde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenin faydalandığı bilgisini vererek, "2024'ün 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Günü haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden, uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı." ifadelerini kullandı.

İndirim için öğretmenlik kimlik belgelerinin ibrazı yeterli

Bakan Uraloğlu, bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil, tüm öğretmenlerin yararlanacağına dikkati çekerek, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerin de kapsama dahil olduğunu kaydetti.

İndirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibrazının yeterli olacağını vurgulayan Uraloğlu, 24-30 Kasım döneminde YHT ile ana hat trenlerinde geçerli kampanya biletlerinin satışının tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacağını bildirdi.

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