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"Otoyol ve köprü fiyatlarında yıl boyu artışa gidilmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." dedi.

09 Ocak 2023 | 20:10
Son Güncellenme: 09 Ocak 2023 | 20:42
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"Otoyol ve köprü fiyatlarında yıl boyu artışa gidilmeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(EYT) Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz." dedi.

Erdoğan, "(Cuma günü açılışı yapılacak) Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Bütün muhalefeti davet ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel ve bölgesel meselelerdeki olumlu katkılarımızı artırarak sürdürecek, barış ve işbirliği kapılarını sonuna kadar zorlayacağız."

Erdoğan, "En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık yüzde 64,27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu oranın giderek daha aşağıya indiğini hep birlikte göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Brezilya'da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz." 

Erdoğan, "Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonda yüzde 20'li rakamları yakalayacağımız bir program uygulayacağız." dedi.

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