Özel pulluk üreterek ihracata odaklanacak

Şubat 6, 2020 0 Yorum 118 Okunma
Özel pulluk üreterek ihracata odaklanacak

Ünlü Ziraat Aletleri, 1971 yılında Manisa’da faaliyetlerine başladı.

Henüz küçük bir çocukken ziraat aletleri üretimi yapan şirketlerde çırak olarak çalışan Halit Ünlü, askerden sonra kendi işini yapmaya karar verdi ve ilk olarak makine tamiratı konusunda çalışmalarına başladı.

O dönemde toprağı benzerlerine göre daha iyi kavrayan bir pulluk tasarlayan Ünlü, 1972 yılında üretime yöneldi.

Üç kişiyle üretime başlayan Halit Ünlü, bugün üç fabrikasında 520 kişiye istihdam yaratıyor.

Pulluğun yakıt tasarrufu sağlayan modellerini üreterek sektörde farklılaşan Halit Ünlü, önümüzdeki dönemde hem iç pazarda hem de yurtdışında atağa kalmaya hazırlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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