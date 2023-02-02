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Özelleştirme kapsamındaki 4 taşınmazın satışına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve İstanbul'daki 4 taşınmazın satışına onay verdi.

02 Şubat 2023 | 09:22
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Özelleştirme kapsamındaki 4 taşınmazın satışına onay

ÖİB'nin taşınmaz satışlarına ilişkin karar tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 7 milyon 100 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Kayaburun Turizm Nakliyat Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Emlak Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, aynı mahalledeki bir diğer taşınmazın 6 milyon 150 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mahmut Cüneyt Böke'ye satışı uygun bulundu.

Maliye Hazinesi mülkiyetinde bulunan söz konusu mahalledeki bir başka taşınmazın da 5 milyon 650 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Kayaburun Turizm Nakliyat Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Emlak Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere köyündeki bir taşınmazın ise 1 milyon 480 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Faruk Morina'ya satılmasına onay verildi

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