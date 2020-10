Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Esin Yürür, oyuncak sektöründe online satışların geçen yılın iki katı düzeyinde olduğunu söyledi.

Yürür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme şansı bulan ebeveynlerin, bu süreci değerlendirebilmek için eğitici oyuncaklara yöneldiklerini belirtti. Koronavirüs günlerinde en çok puzzle’ların tercih edildiğini ifade eden Yürür, ayrıca lego ve benzeri yapım oyuncakların da yoğun talep gördüğünü anlattı.

Pandemi sürecinde sağlığı koruyabilmek için hijyenin her kurum ve bireyin öncelikli konusu haline geldiğinin altını çizen Yürür, “Hijyen konusuna, özellikle çocuklara hitap eden bir sektör olduğumuz için olanca dikkati gösteriyoruz. Bu konuda dernek olarak denetim yapabilecek bir altyapımız yok ama tüm üyelerimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek yönünde çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Oyuncak satışlarının pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini de vurgulayan Esin Yürür, “2020 yılına başlarken çocuk başına yıllık oyuncak harcamamız yaklaşık 25 dolar düzeyindeydi. Bu yıl içinde bulunduğumuz olumsuz koşullar nedeniyle pazar büyümemiz çok sınırlı kaldı. Özellikle dövizde bu yıl önemli artışlar yaşandığı için yıl sonunu bunun altında bitirme olasılığımız yüksek gözüküyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Online satışlar geçen yılın iki katı düzeyinde” *

Alışveriş yapmak üzere evlerinden çıkmak yerine online satışları tercih edenlerin sayısındaki artışın oyuncak sektöründe de gözlendiğinin altını çizen Yürür, şunları kaydetti:

“Bu yıl başında online satışların tüm perakende satışlardaki genel oranı yüzde 2,5-3’ler düzeyindeydi. Pandemi ile online satışlara yönelimi sektörümüzde de gördük. Özellikle herkesin evde olduğu nisan ve mayıs aylarında online satışlarda büyük patlama yaşandı. Ancak daha sonra perakendenin açılımı ile bu hareket biraz yavaşladı. Ancak yine de geçen yılın iki katı düzeyinde gidiyor. Yıl sonunda ortalamada online satışların toplam satışların yüzde 7-8’i olmasını bekliyoruz.”

Esin Yürür, oyuncak üretimi konusunda söz sahibi olan Çin’in, koronavirüsün dünyaya ilk yayıldığı ülke olmasının, bu ülkeden ithal edilen oyuncaklara talebi azaltmadığının da altını çizdi.

Çin’in, arasında oyuncağın da bulunduğu birçok sektörün tüm dünyadaki ana üretim üssü olduğunu belirten Yürür, şunları kaydetti:

“Teknolojiye yapmış oldukları yatırımlarla üretimde yaratmış oldukları büyük kapasite ve geniş yelpazeyi eğitimli iş gücü ile destekleyerek önemli fiyat avantajları yaratabildikleri için bu duruma geldiler. Bu nedenle Çin’de üretilen ürünleri, özellikle bizim sektörümüzde göz ardı edebilme ihtimali yoktur. Çin’de bu imkanlar sayesinde her kalitede mal üretilmektedir. En kaliteli mal da kalitesiz ve sağlığa zararlı mallar da bunun içindedir. Bu nedenle Çin’den gelen her mal problemlidir diye düşünmemeliyiz. Toplumda bu konuda yanlış bir algı var. Çin’den gelen her malı değil, standardı düşük ve kalite sorunu olan malları hayatımızdan çıkartmalıyız. Bu konuda da diğer ülkelere göre çok sıkı olan ithalat mevzuatımız sayesinde yasal yollardan yapılan ithalatlarda gümrüklerde yapılan kontroller sayesinde düşük standarttaki ürünlerin ülkemize girişi mümkün değildir. Bu nedenle bu konuda talep düşüşü değil ama yapılan çok sıkı kontroller, ithal ürünlere konulan ekstra vergiler ve döviz kuru artışı nedeniyle ürünlerin fiyatının çok artması nedeniyle piyasada arzda azalma vardır.”