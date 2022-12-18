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  • Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı: Peki, nedeni ne?

Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı: Peki, nedeni ne?

Nümismat ve Yazar Necati Doğan, son dönemde banknotların üzerindeki bazı rakamların kimyasal maddelerle silindiğini belirterek, bu yöntemle koleksiyon değeri kazandırmaya çalışılan banknotların yüksek bedellerle satılmaya çalışıldığını söyledi.

18 Aralık 2022 | 12:54
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Para uzmanından sıfırı silinen banknot uyarısı: Peki, nedeni ne?

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavülde olan banknotların 9. emisyon para grubunda yer aldığını, bu para grubunda 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası olmak üzere 6 banknot olduğunu belirtti.

Bu banknotlarda sahteciliğe karşı filigran ve holografik şerit gibi önemlerin bulunduğunu vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Son dönemde basında, sıfırı olmayan bazı banknotların hatalı basıldığına dair iddialar yer alıyor. Bu paralar hatalı basılmıyor. Banknotların değerini gösteren rakamlardan özellikle sondaki sıfırlar holografik şeridin üzerine denk geliyor. Bu rakamlar kimyasallarla silinip, paranın hatalı basım olduğu iddia ediliyor. Buradaki amaç, hatalı basım iddiasıyla banknota koleksiyon değeri kazandırıp, yüksek bedellerle satabilmek."

"Paraların üzerinde işlem yapılması suç"

Nümismatik (eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim) ile uğraşan camia mensuplarını ve vatandaşları hatalı olduğu iddia edilen banknotlar konusunda uyaran Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 40 yıldır para ve madalya konusunda çalışıyorum. Bu konuda 18 kitap yazım, ilk defa bu kadar hatalı basım para iddialarıyla karşılaşıyorum. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun gereği paraların üzerinde işlem yapılması suç. Burada bir işlem söz konusu, bunu yapanlar suç işliyor."

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