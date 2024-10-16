Meteoroloji uyardı: Yazdan kalma günler bitiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, perşembeden itibaren hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Soğuk hava, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağış geçişleri görülecek.

Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görülecek.

Zirai don riskine karşı meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının 4 ila 7 derece azalması bekleniyor

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının perşembeden itibaren 4 ila 7 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Perşembe gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklığının 4 ila 7 derece azalması öngörülüyor.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi, soğuk havayla birlikte bölgede yağış geçişlerinin de görülmesi bekleniyor.

Yağış ve kuvvetli rüzgarla gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi isteniyor.

Hafta başına kadar bazı illerde beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: