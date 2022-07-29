İlaç şirketi Pfizer’in geliri, geçen yılın ikinci çeyreğine göre %47 artarak 27,7 milyar dolara ulaştı. Pfizer, 2021′in aynı dönemine göre %78′lik bir artışla 9.9 milyar dolar net gelir elde etti.

CNBC’nin haberine göre Pfizer’in ikinci çeyrek geliri ve karı, Covid-19 aşısı ve Paxlovid ilacının satışlarından kaynaklanan Wall Street beklentilerini aştı.

Pfizer’in Covid aşısı ikinci çeyrekte 8,8 milyar dolar gelir sağlarken, Paxlovid’in satışları 8,1 milyar dolar oldu. Şirket, 32 milyar dolarlık aşı için 2022 satış hedefini sürdürdü ve Paxlovid için hala 22 milyar dolar bekliyor.

Pfizer ayrıca genel 2022 gelir ve kazanç kılavuzunu da büyük ölçüde yineledi. Pfizer, bu yıl 98 milyar ila 102 milyar dolarlık satış ve 6.30 ila 6.45 dolarlık hisse başına kazanç bekliyor.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, olası sonbahar aşı kampanyası öncesinde ABD hükümetine 105 milyon doz aşı sağlamak için Haziran ayında 3,2 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. ABD’nin 195 milyon doz daha satın alma seçeneği var.

ABD’de halk ağlığı yetkilileri, aşılara karşı bağışıklığın azalması ve insanların daha soğuk havalardan kaçmak için evlere yönelmesi nedeniyle ABD’nin bu sonbaharda büyük bir Covid dalgasıyla karşı karşıya kalmasından endişe ediyor.