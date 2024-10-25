Prof. Dr. Hakan Kara'dan faiz indirimi tahmini

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu özetini değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hakan Kara, "Merkez Bankasının dünkü toplantı özetinin satır araları ve IMF-Dünya Bankası toplantılarında yaptığı iletişim, yıl bitmeden bir faiz indirimi yapma planının olduğunu düşündürüyor, tabii enflasyon verileri izin verirse." ifadelerine yer verdi.

Kara, bir diğer paylaşımında ise "Enflasyonun beli cidden kırıldı mı diye sorarsanız, sınırlı bir iyileşme görmekle birlikte maalesef hayır derim. Çünkü son iki yıldır şirketler kesimin gelecekteki satış fiyat beklentisi ve birim maliyet beklentisi henüz belirgin bir kırılma göstermiyor." notunu düştü.