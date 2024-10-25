ARA
DOLAR
34,29
0,12%
DOLAR
EURO
37,22
0,15%
EURO
GRAM ALTIN
3016,19
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
8819,02
-0,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Prof. Dr. Hakan Kara'dan faiz indirimi tahmini

Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda enflasyon verilerinin uygun olması durumunda yıl bitmeden bir faiz indirimi yapılabileceğini belirtti.

25 Ekim 2024 | 16:28
Prof. Dr. Hakan Kara'dan faiz indirimi tahmini

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu özetini değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hakan Kara, "Merkez Bankasının dünkü toplantı özetinin satır araları ve IMF-Dünya Bankası toplantılarında yaptığı iletişim, yıl bitmeden bir faiz indirimi yapma planının olduğunu düşündürüyor, tabii enflasyon verileri izin verirse." ifadelerine yer verdi. 

Kara, bir diğer paylaşımında ise "Enflasyonun beli cidden kırıldı mı diye sorarsanız, sınırlı bir iyileşme görmekle birlikte maalesef hayır derim. Çünkü son iki yıldır şirketler kesimin gelecekteki satış fiyat beklentisi ve birim maliyet beklentisi henüz belirgin bir kırılma göstermiyor." notunu düştü. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3016,19 0,13%
  • ALTIN ONS 2736,08 0%
  • BIST 100 8819,02 -0,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,013 0,127%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38623 0,05269%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,35 0,7764%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2871 0,1184%
  • EURO/DOLAR 1,0836 0,0707%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2159 0,1474%
  • STERLIN/DOLAR 1,29968 0,17072%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL