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Reel kesim güveni 5 ayın zirvesinde

Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 2,1 puan artarak 100,9'a yükseldi.

25 Ekim 2024 | 10:11
Son Güncellenme: 25 Ekim 2024 | 10:51
Reel kesim güveni 5 ayın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1785 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 2,1 puan artarak 100,9 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 3 puan yükselerek 102,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıflarken, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir ise artış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıflarken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre güçlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir geçen aya göre güçlenirken, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında artış yönlü beklentiler güçlenirken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 47,4'e geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi geçen aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 47,4 seviyesinde gerçekleşti.

Ekimde ankete katılan iş yerlerinin yüzde 51,9'u üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu, onu sırasıyla iş gücü yetersizliği ile ham madde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörlerin izlediğini ifade etti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, geçen aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

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Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
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