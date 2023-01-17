ARA
Bist 100
5254,1
0,89%
Bist 100
Dolar/TL
18,7912
0,0196%
Dolar/TL
Euro/TL
20,3391
0,0449%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0824
0,0282%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1153,26
-0,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerinin onaylanmasını kararlaştırdı.

17 Ocak 2023 | 10:47
0
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanarak devredilmesine dair özelleştirme işlemi ile TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından devralınmasına izin verildi.

Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu tarafından Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı işleminin kapsamda olmadığı kararlaştırıldı.

Turan Teknoloji AŞ'nin bir kısım hissesinin emisyon primli sermaye artırımı yoluyla Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1153,26 -0,33%
  • ALTIN ONS 1908,93 -0,33%
  • BIST 100 5254,1 0,89%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7912 0,0196%
  • EURO/TURK LIRASI 20,3391 0,0449%
  • EURO/USD 1,0824 0,0282%
  • INGILIZ STERLINI 1,22245 0,24149%
  • JAPON YENI 128,634 0,07%
  • KANADA DOLARI 1,34169 0,01155%
  • RUS RUBLESI 68,565 -0,2691%
Günün En Çok Okunanları
Zam geldi: Netflix üyelik ücreti 2023 ne kadar?
Bakan Nebati açıkladı... Togg'a kamu alım garantisi geliyor
'EYT nedeniyle acil satılık'
Cameron hedefini tutturmak üzere... Avatar: Suyun Yolu ne kadar hasılat yaptı?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL