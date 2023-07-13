ARA
Bist 100
6342,05
0%
Bist 100
Dolar/TL
26,1557
0,0375%
Dolar/TL
Euro/TL
29,1665
0,2181%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1152
0,2017%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1650,27
0,3%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Resmi Gazete'de bugün (13 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (13 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün neler var? 13 Temmuz 2023 Tarihli ve 32247 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

13 Temmuz 2023 | 09:07
Son Güncellenme: 13 Temmuz 2023 | 09:13
0
Resmi Gazete'de bugün (13 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usûl ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2020/34, K: 2023/25 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

0
  • ALTIN GRAM - TL 1650,27 0,3%
  • ALTIN ONS 1962,45 0,26%
  • BIST 100 6342,05 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,1557 0,0375%
  • EURO/TURK LIRASI 29,1665 0,2181%
  • EURO/USD 1,1152 0,2017%
  • INGILIZ STERLINI 1,30229 0,26832%
  • JAPON YENI 138,413 -0,071%
  • KANADA DOLARI 1,3158 -0,22105%
  • RUS RUBLESI 90,6675 0,4626%
Günün En Çok Okunanları
Türkiye’nin en pahalı yazlık bölgeleri
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
ABD'de mortgage faizleri 8 ayın rekorunu kırdı
GERİ
İLERİ
Türkiye’nin en pahalı yazlık bölgeleri
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
Çalışanlarını işten atıp, yerlerine yapay zeka kullanan CEO'ya tepki yağdı
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
Finans sektörüne 'yüksek tansiyon' uyarısı ve 5 beslenme önerisi
Yeşil enerji ve sağlık turizmine göz dikti
Taylor Swift, Beyonce enflasyonu artırıyor olabilir mi?
AK Parti'den Bahçeli'nin emekliye seyyanen zam çağrısına yanıt
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL