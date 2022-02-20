Resmi Gazete’de bugün (21 Şubat 2022) yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler şöyle:
Resmi Gazete’de bugün (21 Şubat 2022) yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler şöyle:
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN PARLATTIĞI BÖLGELER PANO İŞ’TE İZ BIRAKANLAR İş dünyasındaki son terfi ve atamalar... FİNANS KORİDORU “Tam kapsamlı yatırım şirketi...Daha fazla oku
Doğu Londra'da yer alan 7 metrekareden küçük daire en az 50 bin sterline (yaklaşık 930 bin TL) açık artırma ile...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'daki krizi ele aldı. RUSYA'NIN AÇIKLAMASI Kremlin...
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'da savunma harcamalarını artıracaklarını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, 58. Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde...
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in Kovid-19'a yakalandığı ve Kraliçe'nin...
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