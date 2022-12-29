Resmi tatil günlerinde 'hafta sonu' ağırlığı... İşte 2023 resmi tatil takvimi

Yeni yıla sayılı günler kala, çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin gözü 2023 yılındaki resmi tatillere çevrildi. İşte 2023 yılının tatil günleri listesi...
1Yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazar ile başlayan resmi tatil takvimi, 20 Nisan'daki yarım gün Ramazan Bayramı arifesi tatiliyle devam edecek. Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe rastlayacak.
2Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığının 17-20 Nisan tarihlerindeki ikinci ara tatilinin bir bölümü de yine Ramazan Bayramı içinde yer alacak.
32009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, 2023'te pazartesi gününe denk gelecek.
4Mayıs ayındaki diğer bir tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise cuma günü kutlanacak.
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