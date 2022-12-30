Restoranda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Aksoy, AA muhabirine, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Patlamaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının patlama hakkında adli soruşturma başlattığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını kaydeden Bozdağ, "Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.