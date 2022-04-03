Savaş nedeniyle global markaların çekilme kararı aldığı ve belli kısıtlamalarla karşı karşıya olan Rusya’da, Türk ürünlerine ilginin yükselmesi bekleniyor.

Özellikle perakende, tekstil, gıda ve içecek alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin pazar paylarının orta vadede artacağı öngörülüyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı savaşın ardından tarafların Dolmabahçe’de bir araya geldiği müzakere toplantılarıyla dünyanın gözünü Türkiye’ye çevrildi.

Bu süreçte Türkiye’nin diplomatik anlamda üstlendiği rolle birlikte global markaların Rusya’dan çekilme kararı da Türk markalar için yeni fırsatlara kapı aralıyor.

Türkiye’nin arabuluculuk vizyonuyla Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmamasının etkisiyle, Rusya’da faaliyeti yoğun olan tekstil, içecek, gıda ve inşaat sektörlerinin bu ülkede pazar paylarının artması bekleniyor.

Öyle ki, savaş başladığında buğdayda darboğaz tedirginlik yaratırken, şimdilerde ise gelen yaptırımların da etkisiyle Türkiye’nin Rusya buğdayının dünyaya ulaşmasına kapı olabileceği, işlenmiş ürünlerle de ambargoyu aşamada bir fırsat yaratabileceği ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.