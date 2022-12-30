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  • Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı! Kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr'den sorgulanabiliyor

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı! Kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr'den sorgulanabiliyor

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura çekimi 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde canlı yayında gerçekleştirildi. Asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçları "http://iscisonuc.saglik.gov.tr" adresinden sorgulanabiliyor...

30 Aralık 2022 | 13:30
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı! Kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr'den sorgulanabiliyor

Sağlık Bakanlığı 11.317 sürekli işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları 'http://iscisonuc.saglik.gov.tr' internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun." 

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 sürekli işçi alımı kura çekiliş sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Baba Adı ve Doğum yılı girildikten sonra sorgulanabiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2 ARALIK'TA TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

 

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