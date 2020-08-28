Pandemi öncesinde 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sağlık turizmi küresel salgından en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. Ancak Türkiye’de salgın kontrol altında tutulursa sağlık turizminin son çeyrekte atağa kalkacağını öngören Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, “Avrupa’da ve yakın coğrafyada vakaların stabil rakamlarda kalması halinde yılsonunda, salgın öncesi toplam sağlık turizmi gelirinin yarısını elde ederiz” diyor.

SAÇ EKİMİ TEDAVİSİ

Türkiye’nin sadece saç ekiminden elde ettiği gelir ise salgın öncesi 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Pandemi nedeniyle saç ekimi sektörü ise son üç ayda bu rakamın yüzde 20’sini elde edebildi. Bu dönemde sadece İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, Ukrayna ve İskandinav ülkelerinden az sayıda hasta Türkiye’ye gelip operasyonlarını oluyor. Herşeyin salgının dünyadaki seyrine bağlı olduğun söyleyen Servet Terziler, “Türkiye’nin 2023’te sağlık turizminden 20 milyar dolar gelir hedefi var. Salgın sürecini az hasarla atlatırsak bu hedef gerçekleşebilir” diye ekliyor.

ÜÇ BOYUTLU MUAYENE

Türkiye’nin bu dönemden yükselerek çıkacağını belirten Servet Terziler, şunları anlatıyor:

“Dünyanın nereye dönüştüğünü iyi analiz edip buna göre pozisyon almalıyız. Sağlıkta üç boyutlu muayene kavramı hayatımıza girecek. Bu, insanların evlerinden bu hizmeti alacağı anlamına geliyor. Ülkelerin, firmaların ve insanların düşünce yapıları değişecek. Bu sebeple önümüzdeki 100 yıl farklı birçok dönüşüme gebe olacak. Türk markaları önümüzdeki dönem parlayacak ve dünyanın önde gelen markalarının arasına girecek.”