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Sanayi üretiminde sert düşüş

Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 5,3 azalış gösterdi.

10 Ekim 2024 | 10:48
Son Güncellenme: 10 Ekim 2024 | 11:08
Sanayi üretiminde sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,4 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 5,86 azalış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık 
202112,49,116,966,842,723,99,913,18,68,610,913,1 
2022612,38,19,46,98,120,90,12,3-1,71,7 
20234-8,80,4-1,30,118,13,55,12,722,3 
20241,311,14,6-0,70,1-5-4-5,3     


 

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CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
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