Yarış otomobilleri için dayanıklılık ve yüksek performansa odaklanan bir yarış serisi olan TCR Endurance Europe, standart TCR sprint yarışlarından 2 kat daha uzun olmasıyla, sürücülerin becerilerinin limitlerini zorlarken, otomobillerin performansını ve dayanıklılığını sınıyor.

Uzun süreli yarışlarla mühendislik gücünü, sürücü yeteneklerini ve takım stratejilerini sergilemek için rekabetçi bir ortamda gerçekleşiyor.

Dayanıklılık konusunda Avrupa şampiyonu olan Konukoğlu, bu başarısını SANKO'nun 120. yılına adadığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Buradaki mücadele SANKO’nun güçlü geçmişi ve dayanıklılığını hatırlattı. SANKO'nun 120 yıldır tüm zorluklara rağmen ayakta kalabilmesi, kurumsal yapısının sağlam temellere dayanmasının, sürekli inovasyona önem vermesinin ve güçlü bir stratejik vizyon geliştirmesinin bir sonucudur. Buradaki başarımızı da, SANKO’nun 120. yılına ve bu süreçteki dayanıklılığımıza ithaf ediyoruz."