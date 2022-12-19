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Sasa'dan yurt dışında 1 milyon euro sermayeli yeni şirket

Sasa Poleyester, Hollanda’da 1 milyon euro sermayeli Sasa Trading BV unvanlı yeni bir şirket kurdu.

19 Aralık 2022 | 17:00
Son Güncellenme: 19 Aralık 2022 | 17:25
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Sasa'dan yurt dışında 1 milyon euro sermayeli yeni şirket

Sasa Polyester Hollanda’da 1 milyon euro sermaye ile yeni bir şirket kuracağını açıkladı.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Önümüzdeki dönemde yurt dışında yapılabilecek yatırımlar ve kurulabilecek ortaklıklar ile küresel kredi ve sermaye piyasalarında gerçekleştirilebilecek işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla, sermayesinin tamamı yüzde 100 bağlı ortaklığımız olan Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş.'ye ait olmak üzere Hollanda'da 1 milyon Euro sermaye ile Sasa Trading BV unvanlı yeni bir şirket kurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

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