Sasa Polyester AŞ’nin PTA ve polimer/cips üretim tesisi tevsi yatırımına, proje bazlı devlet desteği verilecek.

Adana’da Sasa Polyester AŞ tarafından PTA ve polimer/cips üretim tesisinin ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımına proje bazlı devlet desteği sağlanacağı açıklandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına ek karara göre, destek sağlanacak üretim tesisi için öngörülen yatırım tutarı 11.3 milyar TL olarak belirlendi.

Yatırım süresi sonunda PTA için yıllık 1.5 milyon ton, polimer/cips için yıllık 650,000 ton ilave kapasite ve 28’i nitelikli olmak üzere 1,350 kişilik ilave istihdam sağlanması öngörülüyor. Yatırımın başlangıç tarihi ise 1 Ağustos olarak belirlendi.

Proje bazlı devlet desteği kapsamında tevsi yatırımına; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisna ve iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreli sigorta primi, işveren desteği, 10 yıl süreli gelir vergisi stopaj desteği, beş süreli ve azami 30 milyon TL nitelikli personel desteği ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 50 milyon TL’yi aşmamak üzere enerji tüketiminin %50’si oranında enerji desteği verilecek.