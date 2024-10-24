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Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ açıklaması

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine yönelik terör saldırısına ilişkin "Bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak." dedi.

24 Ekim 2024 | 10:25
Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ açıklaması

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar,  dünkü terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türk milletine başsağlığı dileyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak. Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz. Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek. Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz."

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Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
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Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
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