Seyahatsever projesi 2025 başvuruları başladı! Şartları neler, kimler başvurabilecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2022'de başlatılan Seyahatsever projesinin bu yıl da devam edeceğini ve başvuruların başladığını duyurdu. Seyahatsever projesi, 7 Temmuz'dan 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Projeyle ilgili daha detaylı bilgilere ise "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

SEYAHATSEVER PROJESİNDE HANGİ YURTLAR VAR?

Bu yıl da gençlerin hizmetine sunulacak olan proje kapsamında, Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye dışındaki tüm illerde birer kız ve erkek öğrenci yurdu, yaz dönemi boyunca gençlerin ücretsiz konaklamasına tahsis edilecek.

SEYAHATSEVER PROJESİ ŞARTLARI

Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arası gençler, 444 0 472 (ALO GSB) çağrı merkezini en az bir gün önceden arayarak rezervasyon yaptırmak suretiyle istedikleri ildeki GSB yurtlarında beşer gün süreyle ücretsiz kalabilecekler.

Katılım ve Konaklama Koşulları

Yaş Sınırı: Projeden sadece 18-30 yaş arasındaki gençler faydalanabilir.

Ücretsiz Konaklama: Yurtlarda konaklama tamamen ücretsizdir. Ancak, bu ücretsiz konaklamaya kahvaltı ve yemek imkanları dahil değildir.

Konaklama Süresi: Aynı ilde, yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece ve aralıksız konaklama yapılabilir. Farklı il ve ilçeler için bir kota sınırlaması bulunmamaktadır, ancak aynı anda en fazla 2 aktif rezervasyon yapılabilir.

Giriş-Çıkış Saatleri ve Oda Kullanımı

Giriş ve Kayıt Saatleri: Yurtlara giriş ve kayıt işlemleri 17.30 ile 23.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Çıkış Saati: Konaklama sonunda yurtların en geç 12:00'ye kadar boşaltılması gerekmektedir.

Erken Çıkış ve Geç Giriş: Yurtlardan en erken çıkış saati 05:00, en son giriş saati ise 01:00 olarak belirlenmiştir.

Oda Boşaltma: Temizlik nedeniyle odaların her gün 13.00 ile 17.30 saatleri arasında boşaltılması zorunludur.

Ek Kurallar ve Kısıtlamalar

Evcil Hayvan: Yurtlara evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Kişiye Özel Konaklama: Sadece rezervasyon yapan kişinin konaklamasına izin verilir. Eş, çocuk, anne ve baba gibi aile üyeleri dahi yurtlara giremez ve konaklayamaz.