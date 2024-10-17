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Sivas depremlerinin ardından Naci Görür'den uyarı: 'Büyük deprem de üretebilir'

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Sivas'ta meydana gelen iki depremin ardından uyardı. Görür, "Depremler Merkez Anadolu Fayı Erzincan-Mersin’e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir.” dedi.

17 Ekim 2024 | 17:57
Sivas depremlerinin ardından Naci Görür'den uyarı: 'Büyük deprem de üretebilir'

Sivas’ın Merkez ilçesinde öğlen saatlerinde 4,7 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremleri X hesabından değerlendiren Görür, Merkez Anadolu Fay Zonu’na işaret ederek ‘büyük deprem’ uyarısında bulundu:

“Sivas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 diğeri 4,2. Depremler Merkez Anadolu Fay Zonu içinde (CAFZ). Zon oligosenden (üçüncü çağ) beri aktif. Sol yönlü, doğrultu atımlı. Erzincan-Mersin’e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir.”

 

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16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
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GERİ
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