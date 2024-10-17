Sivas depremlerinin ardından Naci Görür'den uyarı: 'Büyük deprem de üretebilir'

Sivas’ın Merkez ilçesinde öğlen saatlerinde 4,7 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremleri X hesabından değerlendiren Görür, Merkez Anadolu Fay Zonu’na işaret ederek ‘büyük deprem’ uyarısında bulundu:

“Sivas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 diğeri 4,2. Depremler Merkez Anadolu Fay Zonu içinde (CAFZ). Zon oligosenden (üçüncü çağ) beri aktif. Sol yönlü, doğrultu atımlı. Erzincan-Mersin’e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir.”