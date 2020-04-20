Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu toplantıda ana gündem maddemiz koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalardı. Ayrıca Suriye, Libya ve Ege’deki gelişmeler başta olmak üzere önemli güvenlik konularımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk.” dedi.

Erdoğan, “Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter’e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE

Erdoğan, son iki haftada toplam 38 teröristin etkisiz hale getirdiğini söyledi.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık.” dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır. Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Hastane yatak ve yoğun bakım konusundaki mevcut kapasitemizi güçlendiriyoruz. Yeşilköy ve Sancaktepe’deki her biri 1005’er yataklı iki kalıcı hastanemizin inşaatı şu anda hızla sürüyor. Milletimizin çok büyük bir bölümünün açıklanan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stoku bulunan kritik ilaçların üretimine yerli firmaların da başladığını belirtti.

Erdoğan, “Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz.” diye konuştu.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.” dedi.

Erdoğan şunları kaydetti: “Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.”

DEVAM EDECEK