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Son dakika... Ege Denizi'nde art arda depremler

Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda saat 09:39'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5, AFAD 4,8 olarak açıkladı.

07 Ocak 2023 | 10:00
Son Güncellenme: 07 Ocak 2023 | 10:45
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Son dakika... Ege Denizi'nde art arda depremler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda saat 04.52'de yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 09:39'da yeni bir deprem meydana geldi. 

Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5, AFAD 4,8 olarak açıkladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 13,92 kilometre açığında meydana gelen deprem, 10,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında da hissedildi

Midilli Adası meydana gelen depremler, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında da hissedildi.

Midilli Adası'nda saat 04.52'de 5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 3,9 ila 4,8 büyüklüklerinde 3 deprem daha oldu.

Özellikle saat 09.39'da yaşanan 4,8'lik deprem sırasında Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki bazı binalar hafif sallandı.

Söz konusu yerleşim bölgelerinde ekiplerin incelemeleri sonucu depremlerin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.

 

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