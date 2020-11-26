Merkez Bankası, bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliklerine artıracak bir hamle yaptı. Swap ihale limitleri yüzde 50’den yüzde 60’a çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Mayıs tarihli talimatıyla yüzde 40’tan yüzde 50’ye yükselttiği TCMB swap ihaleleri limitini bir kez daha artırdı.

Banka, geleneksel ihale yöntemiyle gerçekleştirilen Döviz karşılığı Türk Lirası swap ihalelerinde limitini yüzde 50’den yüzde 60’a yükseltti.

TCMB Kasım toplantısında politika faizini 475 baz puanla yüzde 15 seviyesine çekmiş, takiben haftalık swap işlemlerinde kullanışan Türk Lirası faizini de yüzde 15 seviyesine yükseltmişti. Swap faizlerinin yükselmesiyle buradaki stokta azalma eğilimi görülürken, TCMB işlemlerdeki limiti artırdı.