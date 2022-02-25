Ukrayna’ya yönelik 3 cepheden saldırı başlatan Rusya’nın Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus güçlerinin dün Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin yer aldığı alanı kontrolü altına aldığını açıkladı. (Fotoğraf: Twitter)
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Pripyat kentinde yer alan Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin bulunduğu alanı tamamen kontrolleri altına aldıklarını söyledi. Santralde, radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Rus işgal güçleri Çernobil Nükleer Santrali’ni ele geçirmeye çalışıyor. Kuvvetlerimiz, 1986 trajedisi tekrarlanmasın diye canlarını veriyor” demiş, akşam saatlerinde Çernobil’in kontrolünün kaybedildiğini duyurmuştu.
Rusya’nın ele geçirmesinin ardından tüm gözler Çernobil’e çevrildi
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