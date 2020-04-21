Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4611 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 95 bin 591, can kaybı 2259 oldu.

Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.

KOCA: TEDBİRLERE ISRARLA UYMAYA DEVAM EDELİM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon” ifadelerini kullandı.

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 21, 2020