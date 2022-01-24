Son dakika: İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının ardından birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu saat 17.04 itibarıyla yüzde 65’e çıktı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya’dan İstanbul’a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi. Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda tüm seferler saat 18.00’e kadar durduruldu.

İstanbul’da etkisini artıran kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda tüm seferler saat 18.00’e kadar durduruldu. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşların güvenlik için 18.00’e kadar yapılmayacağı açıklandı.

Havalimanındaki yetkili birimlerce saat 16.00’da gerçekleştirilecek toplantıda, uçuşlarla ilgili değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Trakya’dan araç girişi durduruldu, trafik kilitlendi

Yoğun kar yağışı başlamasının ardından D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde, Beylikdüzü Metrobüs durağında ve Esenler O-3 bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kar yağışı nedeniyle Trakya’dan İstanbul’a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.”