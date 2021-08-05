Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı. Vaka sayılarının 3 büyükşehirde de yükseldiği görülüyor.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, “Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI 5 İL

Son bir haftada vaka sayısının en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis’te arttığı bilgisini paylaşan Koca, “Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.” ifadesini kullandı.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. pic.twitter.com/MZMRuMgIF8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021

Bakan Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 168,82, Ankara’da 165,20, İzmir’de 43,30 oldu.

Bakanlığın 17-23 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 88,19, Ankara’da 69,13, İzmir’de 33,43’tü.

SİİRT İLK SIRADA

Siirt bu hafta 100 binde 1139,94 vaka ile ilk sırada yer aldı. Bu ildeki 100 binde Kovid-19 vaka sayısı bir önceki hafta 748,39 olarak kayıtlara geçmişti.