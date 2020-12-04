İstanbullife’ın haberinde bünyesinde tiyatro ve gezi kolları olan; edebiyat etkinliklerinin düzenlendiği, spor tarihinde önemli bir yeri olan Altınyurt’a yakından bakılıyor. İşte haberden bir bölüm:

Bir kulüpten daha fazlası: Altınyurt

Başlıkta yer verdiğimiz ifade dünyanın en büyük kulüplerinden FC Barcelona’nın sloganı. Ama biz bu mottonun altını en az onun kadar hatta belki de daha da kapsamlı şekilde dolduran başka bir kulüpten bahsedeceğiz: Altınyurt.

lkemizin ve İstanbul’un spor tarihinde özel bir yere sahip olan kulüp özellikle 1959-1970 arasında kültürel etkinliklere spor kadar yer ayırması ve semti Altunizade’nin sakinlerini her anlamda geliştirmesiyle tanınıyor. Camianın efsanevi figürü Mehmet Bengü’nün ya da edebiyat âlemindeki adıyla Memet Fuat’ın Altınyurt çatısı altında yaptıkları da bugünün spor insanlarına kılavuzluk edecek nitelikte.

Altunizadeleli gençler tarafından 1935 yılında kurulan Altınyurt, 1938’e kadar süren ilk serüvenine onlarca etkinlik sığdırmayı başarmıştı. Bugüne değin taşınan felsefenin temelleri o dönemde atılmış ve kulüp, spor ile sanat ve sosyal aktivitelerin iç içe geçtiği bir yapı olarak doğmuştu. Spor alanında faaliyet gösterilen branşlar futbol ve voleyboldu. Kulüp içinde tiyatro ve gezi kolları da vardı. Üç yıllık bu kısa dönemde Altınyurt sayesinde keyifli bir yaşam sürdü Altunizade Mahallesi sakinleri. Eski bir kepekçi dükkânında kurulan tiyatro sahnesinde oyunlar oynandı. Geziler düzenlendi ve elbette bolca spor karşılaşması yapıldı.

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