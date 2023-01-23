Suyun basıncını ölçüyor, 'Turcorn' olmak için sırada bekliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varank’a ziyaretinde Kocaeli Gebze İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan eşlik etti. ENELSAN Genel Müdürü Muhammed Gökgöl, yürüttükleri faaliyetlere ilişkin Varank'a bilgi verdi.

Üretimini gerçekleştirdikleri hidrostatik basınç transmitterini tanıtan Gökgöl, "Bir metre su sütunu, yaklaşık 100 milibara denk geliyor. Bu cihazı kuyunun içine daldırdığınızda 300-500 metreye kadar ulaşabiliyor. Yer altındaki suyun seviyesini ölçebiliyor. Bunu Türkiye’de ilk üreten firmayız. Suyun tuzluluk oranını ölçen modelimiz de var." dedi.

Gökgöl, üretimini yaptıkları ürünlerin 30 milyar doların üzerinde pazarının bulunduğunu belirterek, "Şu an en yakın rakibimizin yıllık cirosu 1 milyar dolar. Bundan pay almak için çok şansımız var." diye konuştu.

"Turcorn" olma sözü

Gökgöl, Bakan Varank'a "Turcorn" olma sözü vererek, "20 Ocak 2023'ten 20 Ocak 2028'e kadar bu şirket, milyar dolarlık bir şirket değerlemesi noktasına gelecek." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ile 7 proje gerçekleştirdiklerini, 3 ayrı projeyi de TEYDEB ile birlikte yürütmekte olduklarını aktaran Gökgöl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım teşviklerinden de yararlandıklarını söyledi. Gökgöl, ayrıca su seviyesi ölçüm cihazları, yer altındaki suyun seviyesini ölçen hidrostatik basınç transmitteri, türbin tip su sayaçları, petrol sayaçları ve su hatlarındaki basıncı ölçen elektromanyetik hidrometre gibi cihazlar ürettikleri bilgisini verdi.

Yatırım, üretim, istihdam, ihracat

Bakan Varank, sosyal medyadan aldığı davet üzerine ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. İşletmenin şimdiye kadar 7 TÜBİTAK TEYDEB projesini tamamladığını, 3 tanesinin devam ettiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Sıfırdan kurulmuş, ölçüm cihazları yapan ama ölçüm cihazlarının sadece mekanik kısmını değil, elektronik ve katma değerli kısmını da yapan, kendileri geliştirmiş üretim yapan bir arkadaşımızı ziyaret ediyoruz. Biraz önce iddiasını kendisi kameralara söyledi. '2023'ten 5 yıl sonra bu firma, milyar dolar değerlemeye ulaşacak.' diyor. Çünkü ürettiği cihazlar hem kaliteli aynı zamanda fiyat rekabeti anlamında en iyi fiyatı verebilen cihazlar. Her zaman söylüyoruz katma değerli üretim bizim için önemli olan ve katma değerli üretimle Türkiye'yi kalkındırmak için gayret gösteriyoruz. ENELSAN gibi firmalar da aslında güzel birer örnek. Sıfırdan kurulup böyle yüksek teknolojili ürünler tasarlayıp, üretip, ihracat yapmaya başlamış, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Biz de Bakanlık olarak hangi desteklerimiz varsa firmalarımıza elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Zaman zaman gündemde tartışmalar var. Bir partinin genel başkanı, yakın zamanda BAYKAR ile ilgili çok çirkin ifadeler kullandı. 'Biz, BAYKAR'a dokunacağız. Devletin bütün imkanları bu firmaya aktarılıyor.' dedi. Bunların aslı, astarı yok. Bakın ben bu firmaya sosyal medyadan bana yaptığı davetle geldim. 7 TEYDEB projesi yapmış, 3 tanesi devam ediyor. Hiçbir bilgim yok. Biz firmaların siyasi görüşlerine göre desteklerimizi vermiyoruz."

Firmaların ortaya koydukları projelerle kendilerine başvurduğuna dikkati çeken Varank, "Bağımsız değerlendiriciler bu projeleri değerlendirip desteklerini ona göre veriyorlar. Burada güzel bir örnek var, desteklerimizden faydalanmış ama BAYKAR firmasının bizden aldığı bir destek de yok. Bütün AR-GE çalışmalarını da kendi kaynaklarıyla yapmış bir firma. Onun için biz böyle siyasi dedikodularla ülkemize bakmıyoruz. Bizim gündemimiz belli, yatırım, üretim, istihdam, ihracat." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de tek

ENELSAN Endüstriyel Elektronik Sanayi, İMES OSB’de faaliyetler yürütüyor. 2022 yılında 445 bin dolar ihracat yapan işletmede 85 kişi çalışıyor. Türkiye'deki tek elektromanyetik debimetre üreticisi olan ENELSAN, fark basınç transmitterini de üreten ilk firma özelliğini taşıyor. Firmada bir kalibrasyon laboratuvarı bulunuyor. Avrupa'da ilk 5 içinde yer alan laboratuvar, 1000 metreküp/saate kadar TÜRKAK akreditasyonlu ve 10 bin metreküp/saate kadar izlenebilirlik sertifikasına sahip belge düzenleyebiliyor. ENELSAN ayrıca, yerli ürün tasarımı, geliştirilmesi, test süreçleri ve üretimini kendi imkanlarıyla gerçekleştirebiliyor.