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Talep yoğun, çip yetersiz... Mikroçip uygulamasına 'beyanname' imkanı

Evcil kedi, köpek ve gelincikler için dijital kimliklendirmede yaşanan yoğunluk nedeniyle "beyanname" kolaylığı getirildi. Evcil hayvan sahipleri, 31 Aralık'a kadar yetkili kurumlara beyanname verdikleri takdirde 2023'te cezai işlemden muaf tutularak hayvanlarına mikroçip taktırabilecek.

27 Aralık 2022 | 11:11
Son Güncellenme: 27 Aralık 2022 | 11:16
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Talep yoğun, çip yetersiz... Mikroçip uygulamasına 'beyanname' imkanı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, ev hayvanlarına mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde sürenin daralması, yoğunluk yaşanması gibi nedenlerle ortaya çıkan güçlüklerin aşılabilmesi için kolaylık sağlandı.

Bu kapsamda, ev hayvanı sahipleri, yıl sonuna kadar beyanname ile müracaat etmeleri halinde herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan 6 aydan büyük hayvanlarının mikroçip ve kayıt işlemini tamamlayabilecek.

Beyannameler, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri ile serbest veteriner hekimlere 31 Aralık'a kadar verilebilecek. Serbest veteriner hekimler tarafından alınan beyannameler, il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar teslim edilecek. Beyanname alındıktan sonra mikroçip takılması ve kayıt için süre kısıtlaması bulunmuyor.

Talep yoğun, çip yetersiz

Pet Hospital Hayvan Hastanesi Beysukent Uzman Veteriner Hekimi Esra Totan, Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde gerçekleştirilen ve zorunlu tutulan evcil kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi uygulamasında son günlere girildiğini anımsattı.

Totan, "Yoğun talep var. Veteriner hastane ve kliniklerinde mikroçip yetersizliği ve çeşitli sebeplerden dolayı problemler yaşanıyor. Bizlere bir parti 100 adet mikroçip geldi ancak 1 günde bitti. Bu durumda hem anormal bir yoğunluk oluyor hem de hayvan sahipleri çip kalmadığı için tedirgin oluyor." diye konuştu.

Yeni yıla kadar başvuru formu niteliğinde bir beyanname doldurulduğu takdirde 2023'te hayvan sahiplerinin cezai işleme maruz kalmadan hayvanlarını kimliklendirebileceklerini belirten Totan, "Bu yüzden hayvan sahiplerinin çip olmasa dahi yapılan bu duyuruları dikkate alıp istedikleri bir hayvan hastanesi ve kliniğine gidip beyanname formu doldurup imzalamaları gerekmektedir. Daha sonra Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerine bu formların teslim edilmesi gerekmektedir." dedi.

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