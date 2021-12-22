Üzerinde sadece “Mutlu Noeller” yazan tarihteki ilk kısa mesaj, Paris’teki bir müzayede evinde 107.000 Euro’ya (121.000 $) NFT olarak satıldı.

3 Aralık 1992’de gönderilen mesaj Vodafone tarafından açık artırmaya çıkarıldı

Mesaj yaklaşık 30 yıl önce Vodafone mühendisi Neil Papworth’den Noel partisindeyken Vodafone yetkilisi Richard Jarvis’e gönderilmiş. Bu SMS, 2 kilogramlık, masa telefonuna benzeyen ancak kablosuz ve kulplu Orbitel telefona ulaşmış.

Aguttes Müzayede Evi yetkilisi Maximilien Aguttes, “Yıl sonu etkinliklerinin ortasındaydılar, bu yüzden ona ‘Mutlu Noeller’ mesajını gönderdi” dedi.

SMS, NFT formatında Fransa’daki Aguttes müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

Tarihin ilk kısa mesajını ileten orijinal iletişim protokolünün tek dijital kopyası, Kanadalı olduğu ve teknoloji sektöründe çalıştığı belirtilen ancak kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından 107 bin euroya satın alındı.

Elde edilen gelir, Vodafone tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine bağışlanacak.