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THY iştiraki TGS'den tarihi rekor: Ağustos'ta 15 milyon yolcu aşıldı

Türk Hava Yollarının (THY) yer hizmetleri iştiraki Turkish Ground Services (TGS), ağustosta hizmet verdiği 92 bin 161 uçuş ve 15 milyon 336 bin 188 yolcuyla aylık bazda tarihi rekora imza attı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY iştiraki TGS'den tarihi rekor: Ağustos'ta 15 milyon yolcu aşıldı

TGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şirketin operasyonel mükemmeliyet anlayışı, güçlü insan kaynağı ve dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle yeni başarılara imza atmaya devam ettiği belirtildi.

Şirketin ağustos ayında hizmet verdiği tüm istasyonlarda 92 bin 161 uçuşa ve 15 milyon 336 bin 188 yolcuya hizmet sunduğu kaydedilen açıklamada, "Kuruluşumuzdan bu yana aylık bazda tüm zamanların en yüksek uçuş ve yolcu rakamlarına ulaştık. 2025 yılı Ağustos ayına kıyasla, operasyonel süreçlerimizde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle Ağustos 2026’da yüzde 6,6 verimlilik artışı sağladık. Bu tarihi başarı, sahadaki özverinin, güçlü ekip ruhumuzun ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sürdürülebilir işbirliğinin en somut göstergesi oldu. Rekorlarla büyüyen bu başarı yolculuğuna katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte büyüyor ve geleceğe birlikte değer katıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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