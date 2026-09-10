ARA
DOLAR
48,58
0,14%
DOLAR
EURO
56,44
-0,04%
EURO
ALTIN
6654,56
-0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?

Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 647,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 23,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satarken 156,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 647,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 23,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı, 156,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 4 Eylül haftasında 43 milyar 263,9 milyon dolardan 40 milyar 908,9 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 17 milyar 834,2 milyon dolardan 18 milyar 58,9 milyon dolara yükseldi.

ÖST stoku ise 4 milyar 498,6 milyon dolardan 4 milyar 458,3 milyon dolara geriledi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL