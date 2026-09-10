Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntıları bulundu

Yalçıklı, mağaradaki kazılarda Neolitik Dönem'de tüketilen ürünlere ilişkin kalıntılar da bulduklarını dile getirdi.

Yapılan çalışmalarda Havran siyah incirinin kalıntısını bulduklarını anlatan Yalçıklı, şunları kaydetti:

"Havran'ın önemli ürünlerinden biri, coğrafi işaret tescilli incirdir. Biz de bunun karbonlaşmış halini bulduk. İncir kalıntılarının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan Karbon-14 testine göre milattan önce 6300 yılına tarihlendiği görüyoruz. Yani Havran'ın meşhur incirinin aslında Neolitik Dönem'den beri bölgede var olduğunu söyleyebiliriz. Beslenme için tabii ki birçok ürünü buluyoruz. Arpa, buğday, birçok ürünü saptadığımız tabakalarda ele geçiriyoruz ama incir çok iyi korumuş ve yani sayısı da oldukça fazla. Bir kenara yığılmış, depolanmış durumda. Demek ki o dönemde beslenme için kullanılan ürünlerden, meyvelerden biri."

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da kazı çalışmalarına ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini söyledi.

Kazıda incir kalıntılarının bulunmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Ersoy, "Mağarada her yıl çok eski yıllara ait değerler, materyaller çıkarılmaktadır." dedi.

Ersoy, kazıyı yürüten Prof. Dr. Derya Yalçıklı ve ekibine teşekkür etti.