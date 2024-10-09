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THY pilotu uçuş esnasında hayatını kaybetti, uçak acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Seatle-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, sefer sırasında baygınlık geçirdi. İkinci pilot ve yardımcı pilot uçağı New York Havalimanı'na acil iniş yaptırdı. Kaptan pilot İlçehin Pehlivan hayatını kaybetti.

09 Ekim 2024 | 13:02
THY pilotu uçuş esnasında hayatını kaybetti, uçak acil iniş yaptı

Konuyla ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Üstün'ün paylaşımı şöyle: TK204 sefer sayılı Seatle-İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir.

2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin PEHLİVAN, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.

Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz.

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