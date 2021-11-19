Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Dün Merkez Bankası 1 puanlık indirim yaptı. Faizin üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu hepimizin malumu. Biz, ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyada en çok ihracatını artıran ülkeler içindeyiz. İhracatımız, ülkemizin büyümesinin yarısını sağlıyor. 1 puanlık indirimin ardından tabi ki ülkemizin Türk Lirası’nın bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorlanıyoruz.” dedi.

Gülle, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da düzenlenen “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı”nda, 100 bini aşkın ihracatçıyla hedeften hedefe koştuklarını, yeni ufuklara yol aldıklarını söyledi.

“KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı”na iki yıldır devam ettiklerini belirten Gülle, “Bu süreçte ihracat ailesine, 37 bini aşkın firma katıldı. Bu eğitimlerle Anadolu’nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine koyduğu hedef doğrultusunda 2023’te ihracat ailesini 130 bine ulaştırma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Gülle, şöyle konuştu:

“2020’yi insanlık adına bizlerden götürdükleri nedeniyle hiç unutmayacağız. Aynı zamanda 2021 yılını da unutmayacağız. 2021 yılı da ülkemiz açısından pek çok olumlu işlerin olduğu bir dönem olarak hatırlayacağız. İlk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatı gerçekleştirdik. Yıllık bazda 200 milyar doları geçtik. Uzun zamandır bunun gayreti içindeydik. Allah’a çok şükür ki artık her ay açıkladığımız rakamlar 20 milyar doların üzerinde ihracata doğru gidiyor. Bu ay sonunda da yine bir rekoru paylaşmak üzere çalışıyoruz. Yıl sonunda orta vadeli planda konulan 211 milyar dolarlık ihracat hedefinin çok üzerinde bir ihracatı da gerçekleştireceğiz. 2023 hedefindeki 246 milyar dolarlık hedefi de inşallah 2022 yılında gerçekleştirmek arzusu içindeyiz. ”

“Yeni pazarlara yönelme noktasında kendimizi daha da geliştirmeliyiz”

Eskişehir’in özellikle savunma ve havacılık sektöründe marka şehir unvanına sahip olduğunu dile getiren Gülle, “Bu alanda İstanbul ve Ankara’nın ardından en çok savunma sanayi ihracatı yapan Eskişehir’in savunma sanayi ihracatı giderek yükseliyor. Bu yıl, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 12’lik bir artış söz konusu. Eskişehir bu yıl toplam 1982 kalemde ürün ihracat ederek oldukça önemli bir rakama erişti. Rakamlar da gösteriyor ki Eskişehir sağlam altyapısı, inovatif üretim anlayışı ve sürekli yükselen ihracat hacmiyle önemli başarılar ortaya koyuyor ancak yeni dönemde daha da fazlasına ihtiyacımız var. Özellikle yeni pazarlara yönelme noktasında kendimizi daha da geliştirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Gülle, ihracat rakamlarının daha da yukarıya taşınması gerektiğinin altını çizerek “Ülkemizin ihracatta önü oldukça açık. Yatırımlar günden güne daha da artıyor. Bazı sektörlerimizde sipariş yoğunluğu mevcut kapasitenin üzerine çıkmış durumda. Durum böyleyken ülkemize olan ilgi ve talep bu kadar büyük bir hızla artıyorken Eskişehirli firmalarımızı da ihracat ailemize katılmaya ve bu milli zenginliğe değer katmaya davet ediyoruz.” dedi.

“İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93’ler seviyesinde”

İhracatta Cumhuriyet tarihinin en başarılı döneminin yaşadığını vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

“Dün Merkez Bankası 1 puanlık indirim yaptı. Faizin üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu hepimizin malumu. Biz, ihracatımızı en zor koşullarda, pandemi döneminde çok büyük bir başarıyla dünyada en çok ihracatını artıran ülkeler içindeyiz. İhracatımız, ülkemizin büyümesinin yarısını sağlıyor. 1 puanlık indirimin ardından tabi ki ülkemizin Türk Lirası’nın bu kadar değer kaybetmesini de anlamak da zorlanıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93’ler seviyesinde. İhracatımızda inşallah birkaç ay sonrasında belki dengeye daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli görüyoruz. Ülkemiz tam gücüyle üretmekte. Bu kadar büyük bir emekle, gayretle ülkemizin en önemli işini yapan ihracatçıların bu kadar gayreti, çalışması ülkemizin geleceği adına önemlidir. İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı. Cumhuriyetin kurulduğu yılda ihracatımız 100 milyon dolardı. Bugün hedefin üzerinde bir ihracata gittiğimizi görüyoruz.”

Gülle, hizmet ihracatında da önemli başarılar elde edildiğini altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim bu kadar ihracatla, getirdiğimiz bu kadar gayretle Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz. Bu kadar çalışmamız, gayretimiz 1 puanlık faizin karşılığında bu kadar etkilenmemeli. Çünkü geleceğin ve bu ülkenin en büyük sigortası, en büyük emek vereni ihracat ailesi. Üreterek, istihdam ederek, gelişerek, geliştirerek her türlü çalışmanın temelinde ihracat ailemiz var. Üretiyoruz ve ihraç ediyoruz. Çok önemli iki büyük işlevi yerine getiriyoruz. Reel sektör, reel olarak, güçlü olarak bu ülke için üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor. Döviz kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün tam anlamda bağımsız olmak için dış ticaret fazlası veren ülke olma yolunda çok önemli mesafe kat ettik.”

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da Anadolu’nun modern sanayi kenti olan Eskişehir’in hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye’nin önde gelen illeri arasındaki haklı yerini koruduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından “KOBİ’ler Nasıl Marka Olur? Kilometre Taşları ve Deneyimler” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Programda ayrıca Eskişehir’de geçen yıl en fazla ve en yüksek katma değerli ihracata imza atan firmalara da ödülleri takdim edildi.