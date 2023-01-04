AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, toplam ihracat 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat da yüzde 34,3 yükselişle 364 milyar 395 milyon dolar oldu.

Bu ihracat değeri, Cumhuriyet tarihinin en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde dış ticaret hacmi de yüzde 24,6 artarak 618 milyar 605 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin dış ticaret hacmindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret de geçen yıl yükseliş eğilimini sürdürdü.

Türk lirasıyla ihracat geçen yılın ocak ayında 7 milyar 20 milyon lira, ithalat da 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 154 milyon liraya çıktı. Bu kategoride ihracat Şubat 2022'de 8 milyar 571 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 85 milyon lira oldu. Martta da ihracat 9 milyar 284 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 441 milyon lira olarak hesaplandı.

Nisan 2022'de Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 425 milyon lirayı, ithalat 17 milyar 590 milyon lirayı, dış ticaret hacmi de 26 milyar 15 milyon lirayı buldu. Mayısta bu kategorideki ihracat 7 milyar 443 milyon lira, ithalat 19 milyar 92 milyon lira, ticaret hacmi ise 26 milyar 535 milyon lira oldu.

Türk lirasıyla ihracat en yüksek miktara eylül ayında ulaştı

Türk lirasıyla ihracat geçen yılın haziran ayında 9 milyar 930 milyon lirayı, ithalat 22 milyar 288 milyon lirayı gördü. Dış ticaret hacmi de haziranda 32 milyar 218 milyon lira olarak hesaplandı. İhracat tutarı, temmuzda 7 milyar 945 milyon lira, ithalat 18 milyar 577 milyon lirayı bulurken dış ticaret hacmi de 26 milyar 523 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla ihracat, ağustos ayında 10 milyar 347 milyon lira, ithalat 23 milyar 822 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi bu dönemde 34 milyar 169 milyon lira olarak belirlendi.

İhracat eylülde 16 milyar 20 milyon liraya yükseldi. Bu, tutar yıl içindeki en yüksek ihracak rakamı olarak dikkati çekti. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat da 28 milyar 66 milyon lira olurken, dış ticaret hacmi 44 milyar 86 milyon lira olarak tespit edildi.

Ekim 2022'de Türk lirasıyla ihracat 13 milyar 9 milyon lira olurken, bu ayda ithalat 26 milyar 905 milyon lira, dış ticaret hacmi 39 milyar 914 milyon lira olarak belirlendi.

Türk lirasıyla ihracat kasımda 15 milyar 664 milyon lira olurken, ithalat 35 milyar 670 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 51 milyar 334 milyon lira olarak hesaplandı.

Geçen yılın aralık ayında Türk lirasıyla ihracat 15 milyar 432 milyon lira olarak belirlendi. Bu dönemde ithalat, 34 milyar 461 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 49 milyar 894 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın tamamında ise Türk lirasıyla ihracat, önceki yıla göre yüzde 93 artarak 129 milyar 91 milyon lira oldu. İthalat ise bu dönemde 269 milyar 277 milyon liraya ulaştı. Türk lirasıyla dış ticaret hacmi de bir önceki yıla göre yüzde 118 artarak 398 milyar 367 milyon liraya çıktı.

Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke ve bölge sayısı da geçen yıl itibariyle 197'ye ulaştı.