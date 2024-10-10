TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan AB'ye vize ve kota çağrısı

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek Türkiye-AB KİK 42. Toplantısı Nevşehir'de gerçekleştiriliyor.

Hisarcıklıoğlu, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğindeki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin AB ve Türkiye arasındaki güçlü ortaklığı simgelediğini bildirdi.

Pozitif gündemi sürdürmeyi ümit ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün için belki, Türkiye-AB katılım süreci fiilen yürümüyor. Bununla birlikte, son dönemde 'yüksek düzeyli diyalog' toplantıları dahil, pozitif gündem oluşturacak bir dizi gelişme yaşanmaya başladı. Gümrük Birliği sayesinde, iktisadi ilişkiler hız kesmedi. 2023 yılı itibarıyla Türkiye AB'nin 5'inci büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Ülkemiz sanayi üretim yapısı, AB değer zincirleriyle başarılı bir entegrasyon süreci geçirmektedir. 2023'te Türkiye-AB mal ticareti hacmi 206 milyar avrodur. Hizmet ticaretimizse 35 milyar avrodur. AB aynı zamanda, Türkiye'nin en önemli yabancı sermaye yatırımı kaynağı haline geldi. Dolayısıyla Gümrük Birliği özellikle mal ticareti için Türkiye ile AB arasındaki en güçlü bağ olmaya devam ediyor."

Gümrük Birliği'nin kapsamını genişletme ve işleyişinde iyileşme ihtiyacının olduğunu herkesin bildiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Ben aynı zamanda Eurochambres'ta Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Avrupa iş dünyası da Gümrük Birliği modernizasyonunu destekliyor. Bunu başarmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Kara yolu taşıma kotaları sorununu çözmemiz gerekiyor"

KİK'in Türkiye tarafını oluşturan, işçi ve memur sendika konfederasyonları, işveren, esnaf, tarım, kadın kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin vize sorunu yaşadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Komitede temsil edilen kurumların tamamı, AB üyesi ülkelere seyahatte vize temininde ciddi sorunlar yaşıyor. Bu durum, sosyal ve iktisadi ilişkilerimizin gelişimini son derece olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sorunun acilen çözülmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Hisarcıklıoğlu, taşıma kotalarının yetersizliğine de değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile AB arasındaki ticarette kara yolu taşımacılığı, hızlı mal teslimatı için ciddi bir lojistik avantaj sağlamaktadır ancak var olan taşıma kotaları, ithal ve ihraç edilen malların teslimatını geciktiriyor, maliyetleri de artırıyor. Kara yolu taşıma kotaları sorununu çözmemiz gerekiyor."

"Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla önemli rol oynuyor"

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Üyesi ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Veselin Mitov da kuzey ve güneydeki iki büyük çatışma noktasının ortasında yer alan Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla önemli bir rol oynadığını bildirdi.

Türkiye-AB KİK'in gelecek dönemde odaklanacağı konuların göç, sosyal politikalar, girişimcilik, yapay zeka, dijital yetkinlik ve tarım olacağı bilgisini veren Mitov, "Türkiye, batı Balkan ülkeleri ve Ukrayna dahil 8 ülkenin üyelik süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Dimitris Dimitriadis ile Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da konuşma yaptı.

Etkinliğe katılanlar arasında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de yer aldı.