Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanlığı görevini de yürüten Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ”Hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneğinin virüs pandemisinden olumsuz etkilenen tüm işletmeler için çok önemli bir destek olduğunu” vurguladı.

Kendilerinin de üyelerle bir araya gelerek yaşadıkları sorunları ve buna ilişkin çözüm önerilerini topladıklarını aktaran Çetin, bu süreçte her zaman üyelerinin yanlarında olduklarını belirtti.

Tüm üyelere, odanın hem sosyal medya hesaplarını hem de ATSO internet sitesini takip etmeye davet ettiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

“Kovid-19’un ülkemize girmesinden bu yana TOBB Yönetim Kurulu olarak hükümetimize bugüne kadar ilettiğimiz taleplerimizin 19’u sonuçlanmıştır. Böyle dönemlerde alınacak desteklerin çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Oda ve borsalar olarak bu zor günlerin atlatılmasında üzerimize düşen bütün sorumlulukları alarak üyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Bundan sonra da taleplerin takipçisi olacağız. Üyeleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı.

TOBB’dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üyelerinden ve odalardan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulunca sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması kararı alındı.

Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında sona erecek söz konusu raporların geçerlilik süreleri, 1 Mayıs 2020 olarak belirlendi.

Mart ve nisan aylarında ilk defa yapılacak sanayi kapasite raporu ve değişiklik zorunluluğu bulunan sanayi kapasite raporu başvuruları ise devam edecek.