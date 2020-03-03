TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları açıklandı mı? Karpuzatan TOKİ kura sonucu sorgulama... - Ekonomist

TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları açıklandı mı? Karpuzatan TOKİ kura sonucu sorgulama…
TOKİ Kocasinan kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Kayseri Kocasinan projesindeki 550 konut için hak sahipleri belirlenecek. Kayseri Kocasinan Karpuzatan TOKİ kura çekilişine ilişkin detaylar içeriğimizde yer alıyor…
100 bin Sosyal Konut Projesi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler kura çekiliş sonuçlarına çevrildi. İzmir, Muğla ve Konya’nın ardından Kayseri TOKİ projelerinin kuraları çekiliyor. “Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştiriliyor.
TOKİ KOCASİNAN KARPUZATAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ Kayseri Kocasinan projesinde 550 konut için kura çekilişi bugün saat 11:00’de Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu’nda yapılacak. Kura sonuçları çekilişin ardından TOKİ’nin resmi internet sitesinden ve e-devletten öğrenilebilecek.
TOKİ KAYSERİ DİĞER KURA TARİHLERİ ŞU ŞEKİLDE;
KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 490 2+1 DAİRE, 210 3+1 DAİRE TOPLAM 700 KONUT 4 Mart 2020 Çarşamba 11:00 KADİR HAS KONGRE MERKEZİ VE SPOR MERKEZİ
KAYSERİ SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 161 2+1 DAİRE 69 3+1 DAİRE TOPLAM 230 KONUT 22 Haziran 2020 Pazartesi
Diğer projelerde başvuru sayısı az olduğundan hak sahibi belirleme kurası çekilmeyecektir.
BAŞKENT’TE İLK KURA 6 MART’TA
Ankara’da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan’daki 2 bin 300 konut için 6 Mart’ta olacak.
Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi’nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi’nin 30 Mart’ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ’nin resmi internet sitesi “www.toki.gov.tr” üzerinden ulaşılabiliyor.
30 Haziran’a kadar kura çekimleri tamamlanmış olacak.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY SABİT VADE İMKANI
Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.
Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.
TOKİ KONUTLARI KAÇ METREKARE?
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1’lik seçenekler sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.
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