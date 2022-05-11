Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut finansmanına ilişkin paketleri açıklarken “Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Sosyal konut projelerimizin istismarını önlemek için de bu yolla edinilen konutların 5 yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz” demişti.

Sabah’ın haberine göre ise haziran ayında açıklanacak kampanyada, dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilmesi bekleniyor: Haberde yer alan bilgiler şöyle: