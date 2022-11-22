Topluluk önünde ya da yöneticilere karşı: İyi konuşma yapmak için 5 kritik öneri

John Bowe bir konuşma eğitmeni ve iyi konuşma yapmak üzerine kitapları var. John Bowe, ister bir topluluk önünde ya da iş yerinde yöneticiye karşı konuşurken nelere dikkat edilmesi gerektiren bazı ipuçlarını paşlaşıyor.



Bowe, CNBC'ye yazdığı makalede "Topluluk önünde konuşma yolculuğum, 2010 yılında Amerikalıların %74′ünün konuşma kaygısından muzdarip olduğunu keşfettikten sonra başladı. Ne öğrendim? Harika bir konuşmacı olmanın kişiliğinizle, utangaçlığı yenmekle veya kendinden emin davranmayı öğrenmekle hiçbir ilgisi yoktur. Tıpkı yemek pişirmek gibi neredeyse herkesin edinebileceği teknik bir beceridir" dedi.



Bowe'a göre ister liderlik üzerine bir TEDx konuşmasına ister patronunuza neden bir zammı hak ettiğinizi söylemeye hazırlanın önce iki şeyi tanımlamanız gerekir:



Hedef kitleniz: Onlar kim? Dünyayı veya durumu nasıl görüyorlar? Siz ve konunuz hakkında zaten ne biliyorlar? Konuşmanızı dinlemekten ne fayda sağlayacaklar?

Amacınız: Neden onlarla konuşuyorsunuz? Ne bilmelerini istiyorsunuz? Onlara ne yaptırmaya çalışıyorsun?





MESAJ BUNLARI KAPSAMALI



Bowe'a göre mesaj damıtılmalı ve etkili bir yöntem için şu kalıba karşılık vermeli:



[Konuşmamın] sonucunda [bunu] anlayacaklar ve [bunu yaparak] karşılık verecekler.



Bowe bu kalıba 2 örneği şöyle veriyor:



-Gelecek yıl neden %21 büyüyeceğimizi açıklamam sonucunda şirket için ne kadar değerli olduğumu anlayacaklar ve bana zam yaparak cevap verecekler.

-Sunumumun bir sonucu olarak, neden genç müşterilere daha fazla odaklanmamız gerektiğini anlayacaklar ve araştırma ekibimizi büyütmek için bütçeyi onaylayarak yanıt verecekler.





KONUŞMA HAZIRLAMA İPUÇLARI

