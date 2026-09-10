İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor! İlçeler, fiyatlar ve başvuru şartları belli oldu

İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesiyle ilgili başvuru sürecinden kira bedellerine kadar merak edilen detaylar açıklandı. TOKİ tarafından yürütülecek projede konutların bulunacağı ilçeler ve başvuru koşulları da netleşti.

Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler, kimler yararlanabilecek? Proje kapsamına kiralar ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...