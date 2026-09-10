İstanbul’da kiralık sosyal konut dönemi başlıyor! İlçeler, fiyatlar ve başvuru şartları belli oldu

İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesiyle ilgili başvuru sürecinden kira bedellerine kadar merak edilen detaylar açıklandı. TOKİ tarafından yürütülecek projede konutların bulunacağı ilçeler ve başvuru koşulları da netleşti.
Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler, kimler yararlanabilecek? Proje kapsamına kiralar ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
1 Başvuru tarihi belli oldu
Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, İlk etapta 1071 konut kiralanacağını duyurdu.
Başvuru tarihlerine ilişkin de bilgiler paylaşan Kurum, başvuruların 14-25 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacağını kaydetti.
2 Kuralar ne zaman yapılacak, konutlar ne zaman teslim edilecek?
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi Ekim ayında gerçekleştirilecek. Evlerin teslimi de yine Ekim ayında yapılacak.
3 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde kiralar ne kadar olacak?
Evlerin 4 ayrı büyüklükte olacağı açılanırken, kira fiyatlarının 10 bin liradan başlayacağı belirtildi. Ayrıca, 4+1'ler için kiraların 18 bin lira olacağı da ifade edildi.
4 Konut tipine göre kira fiyatları belli oldu
Konut tipine göre kira fiyatları da açıklandı. Buna göre,
- 1+1 konut: 10.000 TL,
- 2+1 konut: 12.000 TL,
- 3+1 konut: 15.000 TL,
- 4+1 konut: 18.000 TL'den kiralanabilecek.
Ayrıca, aylık kira tahsis bedellerinin bölge rayicinin altında kalacak şekilde belirlendiği de kaydedildi.
5 TOKİ İstanbul kiralık sosyal konutlar hangi ilçelerde olacak?
Kiralık evlerin İstanbul'da 4 bölgede tahsis edileceği belirtildi. İşte o ilçeler:
- Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar
- Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal
- Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören
- Grup: Arnavutköy
6 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesine başvuru şartları neler?
Projeye ilişkin en merak edilen detaylardan biri de projeye başvuru şartları olmuştu. Başvuru şartları şöyle sıralandı:
- 18 yaş üzeri T.C. vatandaşı olmak,
- evli olmak,
- konut sahibi olmamak,
- en az 1 yıl ikamet etmek,
- Gelir şartı: Başvuru tarihi itibarıyla son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net geliri 100.000 TL üst sınırını aşmamalı.
7 İstanbul kiralık sosyal konut projesine başvurular nasıl yapılacak?
Proje başvuruların nasıl yapılacağı dair de ayrıntılar geldi.
Buna göre başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden yapılacak.
8 Projeye başvurularda başvuru ücreti alınacak mı?
Proje ilişkin başvurularda başvuru ücreti alınmayacak.