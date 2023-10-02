Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerinde yüzde 0 faiz veya nakit indirim seçenekleri olacak.

Açıklamaya göre kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin TL'ye varan indirim ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin TL'ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross ve Hilux modellerinde ise 250 bin TL'ye 12 ay boyunca faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

Açıklamaya göre Toyota C-HR ekim ayında 120 bin TL'ye varan nakit kampanyası ile 1 milyon 467 bin 400 TL'den başlayan fiyatlara satılıyor. Toyota C-HR modelinde indirim kampanyasını tercih etmeyenler içinse 250 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. AA