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Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu

Toyota ekim ayında uygulayacağı kampanyayı duyurdu.

02 Ekim 2023 | 17:59
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Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu

Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerinde yüzde 0 faiz veya nakit indirim seçenekleri olacak. 

  • Açıklamaya göre kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin TL'ye varan indirim ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin TL'ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.
  • Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross ve Hilux modellerinde ise 250 bin TL'ye 12 ay boyunca faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.
  • Açıklamaya göre Toyota C-HR ekim ayında 120 bin TL'ye varan nakit kampanyası ile 1 milyon 467 bin 400 TL'den başlayan fiyatlara satılıyor. Toyota C-HR modelinde indirim kampanyasını tercih etmeyenler içinse 250 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. AA
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