Toyota, yeni nesil tam elektrikli araçları için tarih verdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, yeni nesil elektrikli araçların üretimine 2026'dan itibaren başlamaya hazırlanıyor.

Toyota, "Otomobillerin Geleceğini Değiştirelim" temalı bir çalıştayda batarya yol haritasını açıkladı.

Toyota'nın planlamasına göre yeni nesil tam elektrikli araç ilk olarak 2026'da satışa sunulacak. Bununla birlikte 2030'da satılacak 3,5 milyon Toyota tam elektrikli aracın 1,7 milyonunu bu yeni nesil elektrikli modeller temsil edecek.

Hızlı şarj süresi 20 dakika veya daha kısa olacak

4 yeni nesil batarya tanıtan Toyota, likit ve katı elektrolitlerle batarya teknolojisinde önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

Açıklamaya göre yeni nesil elektrikli araçlarda 2026'da kullanılması planlanan performans lityum-iyon bataryalar, mevcut bZ4X modelindeki bataryalara göre yüzde 20 daha düşük maliyetle üretilebilecek. Bununla birlikte hızlı şarj süresi 20 dakika veya daha kısa olacak. Bu bataryalar 800 kilometreden daha fazla menzil sunacak.

BATARYA PLANI

Elektrikli araçların daha ulaşılabilir olarak yaygınlaşmasını hedefleyen Lityum Demir Fosfat bataryalar, mevcut bZ4X modelindeki bataryalara göre yüzde 40 daha az maliyete ve yüzde 20 daha fazla menzile sahip olacak. 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebilecek bataryaların, 2026-2027 yıllarında üretilmesi planlanıyor.

Toyota ayrıca bipolar mimariyi lityum-iyon batarya kimyasıyla bir araya getirerek yüksek performanslı batarya geliştirmeye çalışıyor. Daha iyi aerodinami ve daha düşük ağırlık sayesinde 1000 kilometreden daha fazla menzil hedefleniyor. Açıklamada "Performans bataryalarına göre yüzde 10 daha düşük maliyete sahip olacak yüksek performanslı bataryalar, 20 dakikadan daha kısa sürede şarj olabilecek ve 2027-2028 yıllarında kullanılmaya başlanacak" deniliyor.

DİĞER HEDEF 1200 KM MENZİL

Katı-hal bataryalar için de çalışmalar yapan Toyota, hızlı şarja uygun, uzun ömürlü ve daha kompakt ürünler geliştirdiğini söyülyor. 2027-2028 yıllarında ticari olarak kullanıma hazır olması planlanan katı-hal bataryalar, ilk gelişim fazında 1000 kilometreden fazla; ikinci gelişim fazında 1200 kilometreden daha fazla menzil sunacak. Bununla birlikte 10 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebilecek.